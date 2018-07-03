РИАМО - 3 июл. В Москве съезд с улицы Бутырская на улицу Нижняя Масловка закрыли до 31 ноября, водителей просят отнестись с пониманием к временным изменениям, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«В связи со строительством станции метро «Нижняя Масловка» съезд с улицы Бутырская на улицу Нижняя Масловка закрыт», – говорится в сообщении.

Для выезда на улицу Нижняя Масловка в сторону Ленинградского проспекта водители смогут использовать альтернативные маршруты: улица Вятская и улица Башиловская.

По информации департамента строительства города Москвы, ограничение будет действовать до 31 ноября.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным изменениям и руководствоваться дорожными знаками», – заключается в материале.