РИАМО - 3 июл. Первый участок Кожуховской линии столичного метро из четырех станций планируют запустить до конца текущего года, сообщил в социальной сети «ВКонтакте» мэр города Сергей Собянин.

«Завершили проходку левого перегонного тоннеля от станции «Косино» до «Улицы Дмитриевского». Первый участок Кожуховской линии московского метро из четырех станций «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка» планируем запустить до конца этого года (2018 года – ред.)», – написал Собянин.

В составе новой Кожуховской линии метро будет открыто всего восемь станций – «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».