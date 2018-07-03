РИАМО – 3 июл. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Артема Сидорова от должности главы Росприроднадзора, сообщает ТАСС.

«Освободить Сидорова Артема Георгиевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по его просьбе», - говорится в документе.

Сидоров возглавлял Росприроднадзор с сентября 2015 года. До этого он занимал должность министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.