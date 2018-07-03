РИАМО - 3 июл. На сайте «Добродел» в разделе «Дороги 2019» проходит сбор предложений по ремонту и благоустройству автодорог на 2019 год, уже поступило более 42,5 тысяч предложений от жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Свыше 42,5 тысяч предложений и комментариев по ремонту и благоустройству автомобильных дорог на 2019 год оставили жители Подмосковья на портале «Добродел», на котором проходит сбор предложений в программу ремонта на следующий год», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

По его словам, самыми активными оказались жители городского округа Шатура, которые направили свыше трех тысяч предложений, городского округа Подольск ─ более двух тысяч предложений, городского округа Зарайск ─ около 1,8 тысячи предложений, городского округа Клин ─ более 1,6 тысячи предложений.

«Наибольшее количество предложений было направлено за ремонт дорог – более девяти тысяч, строительство асфальтобетонной дороги на месте грунтовой – свыше 7,7 тысячи, установке освещения – 3,2 тысячи человек. Наименьшую активность на данный момент проявляют жители Власихи, Краснознаменска, Звездного городка, Красноармейска, Рошаля», - сказал министр.

На портале «Добродел» в разделе «Дороги 2019» (dobrodel.mosreg.ru/dorogi2019/) с 7 июня по 31 июля проходит сбор предложений по ремонту и благоустройству автодорог на 2019 год. Каждый пользователь может проголосовать за одну дорогу, но оставить неограниченное количество комментариев. Для этого необходимо выбрать свой муниципалитет на карте, отметить на карте участок дороги и предложить виды работ.

Направить предложения и оставить комментарии можно не только по ремонту региональных и муниципальных дорог, но и ликвидации пробки, переводу дороги из грунтовой (щебеночной) в асфальтобетонную, строительству тротуаров, установке освещения и автопавильонов, организации пешеходных переходов и парковок, ремонту железнодорожных переездов, указать на карте аварийно-опасные участки.

Сбор предложений и голосование на портале «Добродел» проводится уже второй год подряд. С 2017 по 2018 годы жители определили ремонт 730 дорог Подмосковья протяженностью более 1,2 тысячи километров.