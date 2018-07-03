РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июл. Заместитель главы администрации Балашихи Олег Бурлин поздравил коллектив отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с 82-летием образования службы, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

«От имени главы Балашихи Сергея Юрова хочу вас поздравить с таким замечательным праздником. Закон и порядок – это ваше. Вы оказываете помощь всем подразделениям, которые занимаются оперативной работой. Хочу пожелать вам побольше времени уделять себе и семьям», – сказал Бурлин.

Он вручил сотрудникам ГИБДД девять почетных грамот и благодарственных писем от главы горокруга Юрова. Также коллектив ГИБДД поздравили начальник межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» Михаил Москаленко, начальник отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» Александр Ягупа и депутаты Мособлдумы Тарас Ефимов и Владимир Шапкин.

В Балашихе отдел ГАИ был открыт в 1956 году. Личный состава отдела – 238 человек. В автопарке числится 59 служебных автомобилей. Они обслуживают территорию Балашихи и Реутова.