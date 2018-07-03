РИАМО - 3 июл. Штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора создали в Подмосковье по поручению губернатора области Андрея Воробьева, его возглавила главный государственный административно-технический инспектор региона Татьяна Витушева.

«Помимо представителей Госадмтехнадзора Московской области, в работе штаба принимают участие представители министерства транспорта и дорожного хозяйства, министерства государственного управления, министерства экологии и природопользования, а также представители Государственной жилищной инспекции и комитета лесного хозяйства Московской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья», – подчеркнула Витушева.

Она пояснила, что подобный состав позволит наиболее широко провести работу по выявлению скоплений отходов.

«Представители Госадмтехнадзора, Госжилинспекции, министерства транспорта и Комитета лесного хозяйства выявляют свалки на своих подведомственных территориях. Министерство экологии держит в своих руках вопрос приемки убранного мусора на полигонах ТБО, распределение объемов и логистику вывоза отходов. Мингосуправления оказывает техническую поддержку прохождению и обработки сообщений, в том числе, с помощью портала «Добродел», – пояснила Витушева.

Она также отметила, что цель работы штаба не только оперативно выявить и ликвидировать появившиеся скопления отходов, но и организовать профилактическую работу, направленную на предупреждение повторного появления свалок, в случае появления – обеспечить их максимально быструю ликвидацию.