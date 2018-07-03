РИАМО - 3 июл. За три дня работы штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в Московской области удалось ликвидировать свыше 2 тысяч кубометров отходов с дорог региона, сообщила во вторник главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

В Подмосковье по указанию губернатора области Андрея Воробьева создали штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Основные усилия работы штаба направлены на выявление и ликвидацию мусорных навалов и свалок. К этой работе привлекаются как должностные лица органов государственной власти Московской области, так и общественники, и волонтеры.

«Конечно, итоги подводить пока рано, работа в самом разгаре. Для примера могу сообщить, что только с придорожных территорий за 3 дня вывезено свыше 2,3 тысячи кубометров отходов. Также дорожниками установлено 14 ограждений, препятствующих сбросу мусора и пять знаков «Свалка мусора запрещена». Помимо этого, в муниципалитетах ликвидировано свыше 200 свалок», – отметила Витушева.

Она также отметила, что на данный момент меньше всего навалов мусора в городских округах Кашира, Электрогорск, Егорьевск, Реутов, Звенигород, Котельники, Лыткарино, Ступино, Фрязино и Озеры. Ответственным лицам отводятся ровно сутки, чтобы вывезти на полигон выявленные отходы.