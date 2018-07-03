РИАМО - 3 июл. Колумбийские и английские болельщики уже собираются возле стадиона «Спартак», где сборная Колумбии сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с национальной командой Англии, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Болельщики поют около входа на стадион, стучат в бараны. Фанаты из Колумбии размахивают национальными флагами, веселятся, танцуют и общаются.

На площади перед стадионом они собираются в группы и фотографируются. У всех позитивное и волнительное настроение. Начало встречи – в 21:00 по московскому времени.

При проходе на стадион футбольных фанатов тщательно осматривают сотрудники полиции. Все проходят через металлодетекторы, а вещи «просвечивают».

В мероприятиях матча Колумбия – Англия будет задействован 1871 волонтер оргкомитета «Россия-2018» и 1956 городских волонтеров Москвы.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.