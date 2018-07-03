РИАМО - 3 июл. В Москве приступили к реорганизации приемных отделений с больницы имени Склифосовского, теперь, если человеку нужны будут стационарные исследования, то его везде будет сопровождать медперсонал, сообщил в социальной сети «ВКонтакте» мэр города Сергей Собянин.

«Начали реорганизацию приемных отделений с больницы имени Склифосовского. Теперь не пациенты ходят по врачам, а врачи приходят к пациентам, которые ждут осмотра в специальных залах с кроватями. Здесь же проводятся некоторые процедуры, диагностика и консультации», – написал Собянин.

Он пояснил, что если человеку нужны стационарные исследования, его везде сопровождает медперсонал. Это удобно и пациентам, и врачам, потому что перед кабинетами нет очередей и работа идет быстрее.

«Постепенно будем внедрять такой стандарт работы приемных отделений во всех стационарах Москвы», – добавил градоначальник.