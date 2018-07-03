РИАМО - 3 июл. Перебегавший в неположенном месте дорогу пешеход спровоцировал ДТП на севере Москвы, в результате пострадал один человек, предполагаемого виновника аварии зафиксировал видеорегистратор, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Около 18:00 в районе дома 2А по улице Софьи Ковалевской в неположенном месте на проезжую часть перед движущимися автобусом №284 выбежал пешеход. Водитель городского транспорта был вынужден применить экстренное торможение. В результате в салоне автобуса упали несколько пассажиров, одному из них понадобилась помощь врачей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Видеорегистратор, уставленный в автобусе, зафиксировал предполагаемого виновника ДТП. Видеоматериалы переданы в правоохранительные органы», - отметил сотрудник пресс-службы.