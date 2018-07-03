РИАМО - 3 июл. На центральной аллее Тверского бульвара столицы состоялось торжественное открытие двух выставок под открытым небом, посвященных многообразию и красоте природы России, передает корреспондент РИАМО.

В центре Москвы начали работать выставка одного из ведущих российских авторов современной фотографии Геннадия Юсина «Мир цвета» и экспозиция «Лучшие фотографии Общероссийского фестиваля «Первозданная Россия». Организаторами выставки являются комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, а также центр продюсирования фотографии «ПроЛаб».

«Это уникальные проекты. Они показывают нам, насколько все хрупко в мире природы. Мы должны очень аккуратно относиться к ней и беречь ее», - сказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Она отметила, что подобные выставки являются ярким показателем уникальности России, так как безграничные просторы страны вызывают гордость и способствуют сохранению традиционных ценностей.

Выставка Геннадия Юсина «Мир цвета» посвящена удивительной природе Камчатского края. Такое название неслучайно: коллекция фотографа разделена на несколько цветовых сезонов — зеленый, красный, синий, желтый, оранжевый и белый. Для того, чтобы собрать эти уникальные кадры, фотографу понадобилось шесть лет.

«Я думаю, что представленные фотографии вызовут исключительно позитивные эмоции у зрителей», - поделился Юсин.

Автор коллекции рассказал, что продолжительность экспедиций варьировалась от двух недель до пяти месяцев. Каждая фотография по-своему уникальна и обладает индивидуальной историей.

Общероссийский фестиваль «Первозданная Россия» проводится не первый год. Уже пять лет фестиваль в течение месяца проходит в Москве, после чего фотографии фестиваля отправляются в путешествие по стране и миру.

«В этом году у нас через фестиваль прошло 118 тысяч зрителей. Было размещено около 500 фотографий. Мы очень рады, что нам присылают такие прекрасные работы, потому что без них этой выставки бы не состоялось», - отметила руководитель фестиваля Тамара Пантелеева.

Выставки на Тверском бульваре будут работать по 1 августа 2018 года.