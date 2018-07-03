РИАМО - 3 июл. Директора управляющей компании в подмосковных Химках, неоднократно игнорировавшего предписания Госжилинспекции Московской области, привлекли к уголовной ответственности, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Впервые в России директор управляющей компании привлечен к уголовной ответственности за неисполнение решения суда о понуждении к исполнению предписания Госжилинспекции. Главный государственный жилищный инспектор Вадим Соков сообщил, что мировой суд признал виновным в совершении преступления директора МП «ДЕЗ ЖКУ» из Химок Руслана Гаевского. Приговор вступил в законную силу», - говорится в сообщении.

Первое предписание выдали жилищные инспекторы после проверки обращения жителей дома №4 по улице Панфилова. «ДЕЗ ЖКУ» обязали устранить следующие нарушения: разрушенный штукатурно-окрасочный слой у подъездов, захламление подвала, нарушенную теплоизоляцию труб, неплотный притвор дверей переходных лоджий, разрушение балконных плит.

Предписание не было исполнено в срок, после чего инспекторы направили требование о судебном понуждении организации. Химкинский городской суд выдал предписание - в двухмесячный срок привести в порядок дом на улице Панфилова. Однако и это решение не было исполнено.

На судебном заседании директор компании признал свою вину полностью. Бездействие он объяснял отсутствием у организации денежных средств и определенных специалистов.

Мировой суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей.

«Руководитель каждой управляющей компании обязан понимать, что законное предписание Госжилинспекции обязательно к неукоснительному исполнению. Мы будем этого добиваться судебными понуждениями, мерами административного воздействия. Особенно упорствующие, как теперь показывает практика, будут привлекаться и к уголовной ответственности», - заявил Соков.