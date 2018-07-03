РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 июл. Главный врач горбольницы Королева Эдуард Шпилянский вышел в четверть финал по футболу в составе сборной врачей России, наша команда заняла первое место в группе, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Чемпионат мира по футболу среди врачей проходит в Праге с 30 июня по 8 июля.

«Сборная российских врачей заняла первое место в групповом этапе чемпионата мира в категории masters (45+) и вышла в четвертьфинал. Эдуард Шпилянский является вратарем сборной России», – сказал представитель горбольницы.

Игра 1/4 финала состоится 5 июля. Всего за три дня было сыграно шесть матчей, которые завершились в пользу сборной России: со сборной Австрии - 4:0, Бразилии - 3:0, Колумбии - 2:0, США - 3:1, Венгрии - 2:0, Мексики - 2:0.