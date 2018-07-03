РИАМО - 3 июл. Качество строительных работ проверят специалисты комитета государственного строительного надзора Москвы у двух возводимых по программе реновации домов, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Мосгосстройнадзор совместно с представителями Центра экспертиз («ЦЭИИС») проверит качество работ на строительстве двух жилых домов, возводимых по программе реновации в районах Бескудниковский и Текстильщики», – сообщил председатель комитета Олег Антосенко.

В новостройке в районе Бескудниковский (САО) проверят звукоизоляцию, качество малярных, облицовочных работ, а также готовые покрытия пола на соответствие требованиям техрегламентов и проектной документации.

В жилом доме в Текстильщиках (ЮВАО) проверке подлежат фасады и светопрозрачные конструкции (окна, балконные двери, витражи), а также строительные теплоизоляционные материалы на предмет пожарной безопасности.

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 40 объектов строительства, выполнит 267 исследований.

Среди проверяемых объектов: спорткомплекс Московского училища олимпийского резерва №2, учебный корпус на 350 мест школы №597, досуговый центр, детская музыкальная школа, реконструкция кинотеатра «Орбита», детский сад на 280 мест в городе Щербинка, общественно-жилой комплекс с подземной автостоянкой в составе бизнес-парка Кунцево, пристройка с выставочными залами к административному зданию.

Качество работ проверят на участке дороги Солнцево – Бутово – Видное от Киевского шоссе до Калужского шоссе, участке южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта, реконструкции Остафьевского шоссе в поселении Рязановское новой Москвы. Кроме того, ход работ проверят на Калининско-Солнцевской и Кожуховской линиях метро.

Также выполнят обследование хода строительства временного трамвайного разворотного кольца и конечной станции ГУП «Мосгортранс». Эти объекты возводятся в рамках создания Кожуховской линии метро.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», – отметил Антосенко.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом.