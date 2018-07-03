РИАМО - 3 июл. Более 160 тысяч книг раздадут москвичам в рамках третьего этапа проекта «Списанные книги», который начался во вторник и продлится до ноября, сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«Мы сегодня запускаем третий этап проекта, это еще 164,5 тысячи списанных книг, которые мы делаем доступными для москвичей», - сказал Кибовский во время заседания советов директоров публичных библиотек столицы.

Генеральный директор ГКУК Москвы «Дирекция культурных центров» Мария Рогачева отметила, что на портале списанные-книги.рф появился перечень изданий, которые москвичи могут забронировать, а затем бесплатно забрать.

«Всего на портале подготовлено 152 тысячи экземпляров для физических лиц, почти 12 тысяч изданий для юридических лиц», - добавила Рогачева.

В рамках проекта «Списанные книги» уже порядка 20 тысяч москвичей забрали из библиотек около 80 тысяч книг.