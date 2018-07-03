РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 июл. Власти Котельников до 1 сентября планируют обеспечить чистой питьевой водой дома и объекты в микрорайоне Силикат, сообщил во вторник временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

Во вторник Булгаков посетил водозаборный узел в микрорайоне Ковровый. Через него вода идет в микрорайон Силикат.

«По поручению губернатора мы должны обеспечить весь город чистой питьевой водой. Практически все микрорайоны уже обеспечены. До 1 сентября (2018 года – ред.) обеспечим чистой питьевой водой жителей микрорайона Силикат», – сказал Булгаков.

По его словам, на ВЗУ «Ковровый» установили новое насосное оборудование. Чистая вода пойдет на ВЗУ «Силикат». На Железнодорожной улице проложили первую часть водопроводных труб, осталось проложить 570 метров труб от дома №19 до ВЗУ «Силикат».

В Подмосковье уже несколько лет реализуется губернаторская программа «Чистая вода», цель которой - обеспечить почти каждого жителя чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. Сегодня Подмосковье является регионом-лидером среди других субъектов РФ по обеспечению жителей чистой водой.