РИАМО - 3 июл. Инспекторы Главгосстройнадзора по Московской области добились оперативного устранения более 250 нарушений градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства за неделю, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 25 июня по 1 июля 2018 года на строящихся объектах выявлено 291 нарушение требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 255 ранее выявленных нарушений», - говорится в сообщении.

Как заявил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян, в регионе за неделю по предписаниям инспекторов устранили 184 нарушения строительных норм и правил, привели в порядок 11 строительных площадок, устранили 40 нарушений порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на два объекта, а также устранено 18 иных нарушений.

За неделю инспекторский состав ведомства провел 207 проверок строящихся объектов капстроительства, из которых 142 - плановых, 65 – внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверили исполнение ранее выданных предписаний.

«Задача каждой проверки подтвердить, что объект строится в соответствии с проектом и всеми техническими регламентами», - подчеркнул Гарибян.