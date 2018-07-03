РИАМО – 3 июл. Сборная Швеции выиграла у команды Швейцарии со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, сообщает во вторник Газета.ru.

«На 66 минуте матча - гол! 1:0! Форсберг (крайний полузащитник сборной Швеции – ред.) с помощью рикошета открывает счет. <…> Зоммер (вратарь сборной Швейцарии – ред.) тащит с опасного штрафного — и звучит финальный свисток! Швеция — в четвертьфинале!» - следует из текстовой трансляции издания.

По официальной информации, на матче присутствовали 64042 человека, это практически аншлаг.

Теперь сборная Швеции встретится в четвертьфинале мирового первенства с победителем встречи Англия — Колумбия, которая состоится в 21:00 на столичном стадионе «Спартак» во вторник.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.