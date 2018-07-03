РИАМО – 3 июл. Член Совета Федерации и инициатор законопроекта Антон Беляков сообщил, что Госдума перенесла рассмотрение закона о приравнивании сожительства к браку.

«К сожалению, Госдума не будет его (законопроект – ред.) сегодня рассматривать в первом чтении. Он вчера стоял в повестке дня, но сегодня его снесли на другой день», - сказал Беляков в эфире Радио «Комсомольская правда».

Сенатор также решил развенчать мифы, снующие вокруг предложенного им к принятию документа. Так, на самом деле никакой подмены тезисов в сфере официального и гражданского браков не ожидается.

Законопроект ни в коем случае не приравнивает гражданские браки к официальным. Законопроект не обязывает людей, которые решили жить вместе, регистрировать свои отношения. Законопроект совершенно о другом. Он в принципе о правах детей.

По его словам, регистрировать свои отношения или нет — это решение самих граждан, и власти не могут в них вмешиваться. Сейчас, если пара, имеющая совместного ребенка, вдруг решила расстаться, то принципы дальнейшего общения с несовершеннолетним выстраиваются на основе договоренностей самих родителей. Однако если они так и не смогли прийти к соглашению, то этим обычно занимается суд.

«Законопроект только в этом случае может включиться и дать право суду рассмотреть их отношения, когда они проживали вместе пять лет и у них есть ребенок, то рассмотреть их отношения так же в интересах ребенка, как если бы они все это время были женаты», - пояснил депутат.

Сейчас же получается, что защита ребенка Семейным кодексом обеспечивается лишь в том случае, если у его родителей в паспортах стоит соответствующий штамп. При этом в большинстве стран мира законодательство уже давно строится совсем иначе.

«Ни о каком приравнивании речи не идет. Речь идет только о том, чтобы суду дать возможность в некоторых случаях защитить права ребенка, используя Семейный кодекс», - заключил Беляков.

Ранее стало известно, что в случае принятия законопроекта, при обращении в суд женщине достаточно будет доказать факт проживания с мужчиной на протяжении не менее пяти лет. Тогда находящееся в квартире имущество будет считаться совместно нажитым и его можно будет разделить поровну.