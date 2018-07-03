РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В подмосковном Подольске 23 одиннадцатиклассника сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, одна выпускница получила высшие баллы сразу по двум предметам, говорится в сообщении пресс-службы горокруга Подольск.

«В этом году (в 2018 году – ред.) из 1 748 выпускников-одиннадцатиклассников городского округа Подольск, допущенных к итоговой аттестации, 23 набрали высшие баллы по ЕГЭ. Ученица гимназии №4 Анна Холдина сдала химию и биологию на наивысший результат», – говорится в сообщении.

Больше всего оценок в 100 баллов ребята получили на экзамене по русскому языку – 16 человек, на втором месте литература, по этому предмету знания на 100 баллов показали пять человек.

Кроме того, по итогам минувшего учебного года 959 юных граждан Подольска стали призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 32 – призерами регионального этапа. Именные стипендии губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, присудили 66 школьникам.

Также 214 учащихся округа учились на «хорошо» и «отлично» и были удостоены медалей «За особые успехи в учении».

В 2017 году 100 баллов по ЕГЭ в Подольске получили 17 выпускников общеобразовательных учреждений.