РИАМО - 3 июл. Северный вестибюль станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки начал работать только на выход перед началом матча чемпионата мира по футболу, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

«Матч Колумбия - Англия совсем скоро начнется. Северный вестибюль станции московского метро «Спартак» работает только на выход», — говорится в сообщении.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между командами Колумбии и Англии пройдет во вторник на стадионе «Спартак» в 21:00 в Москве.

В ночь на 5 июля из-за матча Московское центральное кольцо (МЦК) и столичная подземка будут работать до 03:00.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.