РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. В текущем году более 30 управляющих компаний в подмосковном Красногорске приняли участие в региональной программе «Мой подъезд», сообщил на своей странице глава горокруга Радий Хабиров в соцсети «ВКонтакте».

«Тридцать одна управляющая компания приняла участие в реализации областной программы по софинансированию «Мой подъезд». Благодаря этому в 2018 году мы отремонтируем 600 подъездов в 194 многоквартирных домах», – написал Хабиров.

Он уточнил, что в бюджете округа на 2018 год запланировано свыше 31,7 миллиона рублей на софинансирование работ по ремонту подъездов.

«Важно, что на общих собраниях жители сами определяли, что именно они хотят видеть в своих подъездах и выбирали даже цвет стен. Сейчас уже отремонтировали 198 подъездов, в остальных постараемся закончить работы до холодов», – заключил Хабиров.

Программа «Мой подъезд» стартовала в Подмосковье в начале 2017 года. В рамках проекта подъезды в многоквартирных домах ремонтируют на условиях софинансирования: из бюджетов региона и муниципалитета, средств управляющих компаний и единовременного платежа жителей. Участие в программе добровольное.