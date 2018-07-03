РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. Пришедшие на личный прием к депутату Московской областной думы Дмитрию Дениско во вторник многодетные мамы Люберец попросили помочь им найти помещение для благотворительного фонда, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско во вторник провел личный прием населения в городском округе Люберцы.

«Многодетные мамы в Люберцах организовали благотворительный фонд и обратились к депутату за оказанием содействия и помощи в поиске помещения для фонда. Представители инициативной группы из деревни Марусино обратились к депутату с просьбой решить вопрос в установлении сервитута для проезда на земельном участке, находящимся в собственности», - говорится в сообщении.

На личный прием пришли 13 человек. Из них 7 человек - за оказанием материальной помощи. Два человека - по вопросу оказания помощи в трудоустройстве. Два человека пришли поблагодарить депутата за оказанную ранее помощь в ремонте квартиры и финансовой помощи многодетной семье.

Парламентарий выслушал все вопросы и проблемы. По всем обращениям гражданам будет дан ответ, все вопросы взяты на личный депутатский контроль.