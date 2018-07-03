РИАМО – 3 июл. Японские футболисты убрались в раздевалке после матча 1/8 финала чемпионата мира в России против Бельгии на стадионе «Ростов-Арена», передает во вторник Газета.ru.

«Таким образом сборная Японии хотела поблагодарить организаторов турнира за гостеприимство. Также они оставили записку с надписью «Спасибо» на русском языке», - говорится в сообщении.

В 1/8 финала ЧМ японцы проиграли сборной Бельгии со счетом 3:2. Бельгийцы вышли в 1/4 финала чемпионата, 6 июля на «Казань-Арене» они встретятся со сборной Бразилии, которая ранее одержала победу над мексиканцами (2:0).

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.