РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В подмосковном Подольске в ночь на вторник неизвестный разбил входные двери в магазин и пытался украсть продукты питания и спиртные напитки, но его задержала охрана, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник охранной компании.

Сигнал тревоги поступил на станцию мониторинга охранной компании «Дельта» во вторник в 04:35. Охранная сигнализация среагировала в одном из супермаркетов крупной торговой сети на улице Орджоникидзе в Подольске. На место направили экипаж компании, через 10 минут автомобиль с экипажем был на месте происшествия.

«Прибыв к объекту и проведя визуальный осмотр, сотрудник охраны обнаружил, что входные двери в магазин имеют следы взлома, а стекла разбиты. Пройдя ближе к окну, он увидел, что мужчина внутри спешно собирает продукты питания и спиртные напитки и кладет их в сумку. Охранник принял решение быстро задержать данного нарушителя. В итоге его задержали с применением приемов борьбы и спецсредств», – говорится в сообщении.

Чуть позже охранник вызвал на место сотрудников полиции. Как выяснилось во время разбирательства на месте, мужчина попытался унести из супермаркета три большие сумки с продуктами и спиртными напитками. Вора передали сотрудникам правоохранительных органов. Сотрудники полиции доставили нарушителя в местное отделение.