РИАМО - 3 июл. Семью уток, поселившихся в чаше фонтана в центре столичного ВДНХ, в целях безопасности переселили в открытый водоем образовательного центра «Городская ферма» рядом с павильоном «Кролиководство», говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«В конце июня в чаше фонтана «Каменный цветок» на Центральной аллее ВДНХ появились необычные обитатели. Здесь неожиданно поселилась утиная семья. Птицы очень быстро завоевали внимание и любовь посетителей Выставки. Однако для того, чтобы пернатые малыши могли расти в безопасности их переселили на пруд семейного образовательного центра «Городская ферма», - говорится в сообщении.

Работники семейного образовательного центра с радостью согласились принять новых питомцев. Бережно выловив семь утят из чаши фонтана, сотрудники Главной выставки страны перевезли их на новое место обитания.

«Уже совсем скоро пернатые малыши смогут обжить новый дом и с удовольствием радовать посетителей фермы. Но пока их ненадолго поместили в брудер — специальную обогреваемую емкость. После этого птенцы пройдут карантин и будут готовы к переселению в водоем», - говорится в сообщении.

По словам представителя «Городской фермы», пруд станет более безопасной и привычной средой для жизни утят. Здесь подрастающие птицы будут получать особый корм и находиться под постоянным наблюдением команды специалистов.