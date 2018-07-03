РИАМО – 3 июл. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20% с января 2019 года, это поможет ежегодно увеличивать доходы бюджета на 620 миллиардов рублей, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Законопроект предусматривает повышение размера налога с января 2019 года. При этом правительство сохранило все льготные ставки по НДС. Производители автомобилей сохранят за собой право получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при покупке товаров и оплате тех или иных услуг», - говорится в сообщении.

По мнению главы бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова, это решение было взвешенным.

Таким образом, власти получат дополнительные финансовые ресурсы на выполнение поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач. Деньги пойдут на сферу здравоохранения и образования, развитие инфраструктуры в городах и селах.