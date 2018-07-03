РИАМО - 3 июл. В Москве на модернизацию и ремонт столичных библиотек в этом году выделили почти 250 миллионов рублей в рамках проекта «Московские библиоцентры», сообщил во вторник заместитель руководителя департамента культуры столицы Владимир Филиппов.

«В этом году мы получаем 246,2 миллиона рублей на модернизацию - это значит на ремонты, на техническое оснащение наших библиотек. В этом году 2-3 библиотеки в каждом округе будут модернизированы, из них 14 библиотек закончим в этом году», - сказал Филиппов во время заседания советов директоров публичных библиотек столицы.

Он отметил, что в 21 библиотеке подготовят проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта в 2019 году.