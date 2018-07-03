РИАМО – 3 июн. За пять месяцев 2018 года автомобили Renault в России подорожали почти на 6%, несмотря на непростую экономическую ситуацию на рынке, сообщает во вторник Газета.ru.

«В этом году мы незначительно повысили рекомендованные цены на автомобили. При этом повышение не коснулось стартовых версий большинства моделей, что дало возможность сохранить модельный ряд доступным для клиентов. Среднее повышение за пять месяцев 2018 года на модели Renault составило около 6%», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте издания сообщалось об очередном повышении цен на ряд моделей марок Ford, BMW и Mercedes, которое ожидается в ближайшее время.

По словам дилеров, о таком намерении уже объявили марки Mercedes-Benz: их машины подорожают — на 2% до 4%, BMW — на 1%-2%, а также Ford — на 1% подорожают модели Ford Fiesta, Kuga, Focus и EcoSport.