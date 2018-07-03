РИАМО – 3 июл. Июнь 2018 года в России стал одним из самых теплых, несмотря на то, что на Европейской территории страны холод и тепло сменяли друг друга, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В целом же по России прошедший июнь следует отнести к теплым. Его средняя температура замыкает первую пятерку самых высоких значений с 1891 года», — говорится в сообщении.

На территории России по-настоящему жаркую летнюю погоду с первого и до последнего дня месяца чувствовали только жители Сибири. Прошедший июнь там стал самым жарким в истории регулярных метеонаблюдений в стране с 1891 года. В других регионах страны тепло и холод в течение месяца сменяли друг друга. Так, на Европейской территории и на Урале холодная погода (вплоть до заморозков) в первую и вторую декады сменилась жарой в третью.

В Москве же средняя температура июня оказалась плюс 17,3 градуса, что на 0,3 градуса выше климатической нормы. Это теплее, чем было в прошлом году, но холоднее, чем в 2016-м и 2015-м годах. Осадков выпало 56 миллиметров или 70% от нормы.