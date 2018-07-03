РИАМО - 3 июл. В Московской области разработали программу по борьбе с несанкционированными скоплениями отходов, которую планируют реализовывать в три этапа, сообщила во вторник руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«Вся работа будет проводиться в три этапа. В ходе первого этапа мы собираем максимально полную информацию об имеющихся в Подмосковье свалках и навалах. Для этого мы не только проводим рейды силами органов государственной власти, входящих в состав штаба и органов местного самоуправления, но и привлекаем для этих целей волонтеров и представителей общественных объединений», – сказала Витушева.

По ее словам, сообщать о скоплениях мусора можно с помощью постов в соцсетях. Для этого необходимо лишь поставить в посте хештег #ОхотаНаСвалку, указать адрес и координаты местонахождения свалки, при возможности прикрепить фото с привязкой к местности. Все оставленные таким образом материалы будут переданы для включения в общий реестр.

Второй этап – ликвидация всех попавших в реестр навалов и свалок. Координаты всех внесенных в реестр свалок направляются в муниципалитеты для последующей ликвидации. На это органам местного самоуправления отводятся сутки. Параллельно осуществлялся контроль за проделанной на местах работе.

Третий этап – профилактические мероприятия по недопущению повторного появления свалок. Он включает в себя надзорные мероприятия по выявлению садоводческих товариществ и частных домовладельцев, не заключивших договоры на вывоз мусора, а также фиксация новых свалок и оперативное принятие мер к их устранению.

«Основная нагрузка здесь ляжет на административные комиссии муниципальных образований. Кроме того, для профилактической работы будут привлекаться волонтеры, общественные объединения и неравнодушные граждане», – заключила Витушева.