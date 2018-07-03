РИАМО - 3 июл. Сотрудники столичных библиотек дополнительно будут получать ежеквартально 60 тысяч рублей по гранту мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил во вторник на заседании советов директоров публичных библиотек столицы руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.

«Это будут гранты мэра каждому библиотекарю, фактически ежемесячно по 20 тысяч рублей каждому к зарплате. Зарплата у каждого разная, но в данном случае мы фиксируем, что грант всем одинаковый и большому начальнику, и рядовому сотруднику», - сказал Кибовский.

Он отметил, что сейчас средняя заработная плата библиотекарей Москвы составляет около 66 тысяч рублей.

«Выплата будет проводиться поквартально в соответствии с отработанным временем, которая будет составлять 60 тысяч рублей и первую выплату мы должны осуществить в конце августа - начале сентября. С каждым работником будет заключаться договор о выплате 240 тысяч в год», - добавил Кибовский.