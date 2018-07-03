РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В подмосковном Подольске на поставку лекарств для наркологического диспансера могут потратить около 3 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.

По сведениям, опубликованным на сайте, государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Подольский наркологический диспансер» опубликовало заявку на поставку лекарственных средств. По итогам проведенного аукциона в электронной форме, акционерное общество «Парма Медикал» поставит медикаменты за 2 878 824 рубля.

Согласно техзаданию, поставщик должен будет поставлять лекарства по заявкам заказчика до 31 декабря 2018 года. В списке числятся растворы для инъекций, растворы аммиака, таблетки анальгина, валидола и другие препараты.