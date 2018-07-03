РИАМО - 3 июл. За четыре года выполнения программы по благоустройству «Моя улица» в столице найдено более 28 тысяч исторических артефактов, сообщил на заседании круглого стола «Опыт Московской и Санкт-Петербургской реставрации объектов культурного наследия» первый заместитель руководителя департамента культурного наследия столицы Сергей Мирзоян.

«Такие крупные работы по благоустройству, какие мы выполняем в ходе программы «Моя улица», не могут не сопровождаться масштабными археологическими работами. В ходе этих работ было обнаружено более 28 тысяч исторических артефактов», - сказал Мирзоян.

Он добавил, что серьезным достижением для департамента культуры Москвы является музеефикация двух крупных археологических объектов - это стена Белого города на Хохловской площади и Китайгородская стена на Москворецкой набережной.

С 2 по 5 июля в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие». Тема фестиваля - архитектурное наследие 1920-1930 годов. Фестиваль состоит из конкурсной, выставочной, деловой и культурной программ.