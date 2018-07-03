РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. В июне в городском округе Люберцы из незаконного оборота изъяли 712 единиц нелегального алкоголя, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Совместно с правоохранительными органами в июне проведено 13 ночных рейдов по выявлению фактов незаконной торговли алкоголем. В трех случаях выявлены нарушения, изъято 712 единиц нелегального алкоголя. Наложены административные штрафы на сумму 120 тысяч рублей», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в июне на территории округа было демонтировано 2 незаконно размещенных торговых объекта. С начала 2018 года демонтировано 11 объектов. На собственников наложены административные штрафы в размере 100 тысяч рублей.

«Совместно с народной дружиной и сотрудниками полиции ведется работа по пресечению стихийных торговых точек, за июнь составлено 36 административных протоколов на сумму 72 тысячи рублей», – отметил Ружицкий.

По его словам, на территории округа проводятся работы по демонтажу незаконных рекламных и информационных конструкций, а также конструкций с истекшими сроками разрешений.

«Всего с начала текущего года демонтировано 872 рекламные и информационные конструкции, из них 81 – отдельно стоящие», – заключил Ружицкий.