РИАМО - 3 июл. Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили западный цветочный трипс в срезах гипсофилы из Италии на складе временного хранения в подмосковном Краснознаменске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов гипсофилы, происхождением Италия, в количестве 435 штук, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс», - говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.