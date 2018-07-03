РИАМО (РЕУТОВ) - 3 июл. Новый детский сад на 210 мест в подмосковном Реутове примет первых воспитанников уже в сентябре 2018 года, заявил глава городского округа Станислав Каторов во вторник во время посещения объекта.

«Вместе со своими заместителями провел инспекцию строительства детского сада на 210 мест на улице Гагарина. Работы здесь идут строго в соответствии с планом, новое дошкольное учреждение сможет принять детей в ранее заявленные сроки - в сентябре 2018 года», - сказал Каторов.

Он отметил, что в настоящий момент на объекте одновременно работают свыше 50 строителей, идет облицовка полов, заканчивается отделка стен, завершается устройство бассейна, установлены новые двери и завезено оборудование для пищеблока.

«Несмотря на то, что в Реутове ликвидированы очереди в детские сады, новый центр дошкольного образования будет востребован среди жителей города», - отметил Каторов.

По данным Реутовского информагентства, на сегодняшний день в Реутове работают 18 детских садов, 12 школ и 2 учреждения дополнительного образования. При этом в городе полностью ликвидирована вторая смена. До конца 2018 года власти Реутова направят 1,5 миллиарда рублей на развитие образования, эта сумма сопоставима почти с тремя четвертями годового бюджета.