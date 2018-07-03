РИАМО – 3 июл. В России начала работать единая биометрическая система, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, позволяющей гражданам дистанционно получать финансовые услуги, говорится в сообщении пресс-службы компании «Ростелеком».

Идентификация пользователя в единой биометрической системе происходит по голосу и лицу. Для регистрации в системе гражданину необходимо всего лишь один раз прийти в банк.

«Сотрудник банка поможет зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации − ЕСИА, которая сейчас используется для доступа к порталу госуслуг, если ранее пользователь не был в ней зарегистрирован. Затем сотрудник банка «снимет» биометрические данные пользователя − изображение лица и запись голоса — и загрузит их в единую биометрическую систему», - говорится в сообщении.

После регистрации в единой биометрической системе гражданин сможет дистанционно получить услуги любого банка, работающего с системой. Клиенту достаточно будет ввести логин/пароль от ЕСИА и произнести сгенерированную системой короткую контрольную фразу, глядя в камеру смартфона или компьютера. Для прохождения удаленной идентификации пользователю необходим лишь доступ в интернет, смартфон, планшет или компьютер с веб-камерой.

По данным пресс-службы, первые пользователи уже зарегистрировались в единой биометрической системе в офисах «Почта Банка», «Банка Хоум Кредит», Росбанка и Газпромбанка. На этой неделе регистрировать клиентов начинают Совкомбанк, Тинькофф банк, ВТБ, Альфа-Банк и Райффайзенбанк.

В дальнейшем единая биометрическая система станет национальной платформой для удобного и безопасного доступа граждан к государственным и коммерческим услугам. По мере накопления данных будет появляться все больше возможностей применения системы в разных сферах. Самыми перспективными отраслями являются: финансовый сектор, нотариат, получение государственных и муниципальных услуг, здравоохранение, образование, ритейл, e-commerce.

Единая биометрическая система расширит возможности доступа к цифровым услугам тем, кто проживает в труднодоступных районах, и маломобильному населению, снизит их стоимость, а также повысит качество услуг.

Создание единой биометрической системы инициировано Центробанком и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в рамках реализации государственной программы «Цифровая экономика РФ». «Ростелеком» выступает разработчиком и оператором системы.