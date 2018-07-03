РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Жители подмосковного Подольска 7 июля смогут принять участие в детском фестивале красок #Colorave в Нескучном парке города, вход на мероприятие будет бесплатным, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник парка.

«Фестиваль красок и рейва #Colorave пройдет 7 июля в Нескучном парке на улице Февральская, 65. Начало в 16:00, вход свободный. Гостей ждут четыре часа лучшей музыки в стиле рейв, массовые залпы, конкурсы от ведущего MC Petr Zharkikh, слэмы, круги, горячие танцы, выступление специальных гостей и многое другое», - сказал сотрудник.

По его словам, на фестиваль ждут детей, подростков и взрослых. Краски можно будет приобрести на территории парка. В парке можно подкрепиться, заказать в кафе бургеры, шашлыки, гриль, мороженое, сахарную вату. На празднике будет работать игровая зона для самых маленьких и развлечения для детей постарше – батуты, горки, аттракционы.

В этот же день все желающие смогут поиграть в пляжный волейбол, в настоящее время идет набор команд. Волейбольный турнир начнется с 12:00. Для него создадут крытую площадку с песком.