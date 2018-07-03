РИАМО - 3 июл. В московском аэропорту «Шереметьево» задержали партию рыбок из-за неправильно оформленных документов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Шереметьево» на СВХ АО «Москва-Карго» было приостановлено оформление партии тропических рыбок в количестве 1536 штук, поступивших из Германии в сопровождении ветеринарного сертификата», - говорится в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что груз поступил в сопровождении ветеринарного сертификата формы №17, вместо согласованной формы ветеринарного сертификата ЕС-ТС.

Груз оформлен после предоставления ветеринарного сертификата необходимой формы.