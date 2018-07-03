РИАМО - 3 июл. Корпорация NORINCO International из Китая показала большую заинтересованность в реализации проектов различной направленности в Подмосковье, в частности, в сфере ЖКХ и транспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев провел переговоры с руководством корпорации NORINCO International. Китайскую делегацию возглавляли вице-президент компании NORINCO International Ван Сяобин и главный представитель Китайской северной индустриальной корпорации в России Вэй Юйбин», – говорится в сообщении.

Корпорация NORINCO International – многопрофильная компания, которая реализует проекты в разных сферах (ЖКХ, строительство, энергетика, транспорт, нефтяная промышленность) по всему миру.

«Приоритетные сферы для совместного сотрудничества на данный момент – транспорт и проекты в области ЖКХ. Уточню, что взаимодействовать мы готовы на условиях государственно-частного партнерства», – пояснил во время встречи с китайскими коллегами Буцаев.

Форма ГЧП предполагает заключение концессионного соглашения между двумя сторонами, при котором Подмосковье берет на себя часть финансовых обязательств.

«Мы готовы обсуждать реализацию проектов на условиях ГЧП. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Московской областью», – подчеркнул в свою очередь вице-президент компании Ван Сяобин.

Китайская сторона показала большую заинтересованность в реализации проектов различной направленности в Подмосковье. По итогам переговоров было принято решение создать рабочую группу для определения конкретных проектов и продолжения обсуждения сотрудничества. В состав группы войдут представители министерства инвестиций и инноваций Подмосковья и представители китайской корпорации.