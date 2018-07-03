РИАМО - 3 июл. Несоблюдение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда стало основным нарушением в Подмосковье, всего за полгода сотрудники Госжилинспекции Московской области выявили почти 73 тысячи нарушений, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«За первые 6 месяцев 2018 года сотрудники Госжилинспекции Московской области провели 44,79 тысяч мероприятий по лицензионному контролю предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и жилищному надзору. В ходе этих мероприятий обследовано состояние 82,74 тысячи многоквартирных домов (многие проверялись неоднократно)», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

В результате проверок выявлено 72,98 тысяч нарушений. Наибольшее их количество – 58,52 тысячи – традиционно связано с несоблюдением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Вслед за этим идут нарушения порядка расчета платы за коммунальные услуги (2,83 тысячи), некачественное предоставление коммунальных услуг населению (2,45 тысячи), несоблюдение требований законодательства о раскрытии информации (2,2 тысячи).

За это же время инспекторы выявили 398 случаев несоблюдения собственниками правил пользования жилыми помещениями. Это, прежде всего, самовольные переустройства и перепланировки, а также использование квартир не по назначению.

По фактам выявленных нарушений было рассмотрено 5,56 тысяч административных дел. В результате наложения штрафных санкций на нарушителей жилищного законодательства в бюджет Подмосковья поступило 156,407 миллиона рублей.

«Хочу подчеркнуть, что управляющим организациям, в работе которых были выявлены нарушения, оказывается методическая помощь. Инспекторы проводят разъяснительную работу по применению нормативных, законодательных документов, которые касаются вопросов управления и эксплуатации многоквартирных домов», – отметил Соков.