РИАМО - 3 июл. Управляющая компания ООО «УК ЖКХ» привела в порядок кровлю в подъезде многоквартирного дома в подмосковном Наро-Фоминске, сотрудники отчитались перед Госжилинспекцией Московской области о проделанной работе, сообщается на сайте ведомства.

«Управляющая организация ООО «УК ЖКХ» из Наро-Фоминска исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о проведении ремонтных работ в доме №16 по улице Латышская», - сообщил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Инспекторы ведомства провели проверку в доме после поступившей жалобы местного жителя. Он жаловался на следы протечек кровли в жилых помещениях и на лестничных клетках.

Жилищные инспекторы выдали в адрес управляющей компании предписание – установить и устранить причину протечек, отремонтировать кровлю, провести необходимые ремонтные работы по восстановлению побелочного и окрасочного слоев в подъезде многоквартирного дома. Компания исполнила все выданные ей предписания.

«Правила и нормы эксплуатации жилфонда устанавливают периодичность ремонта подъездов один раз в пять лет. Более того, в зависимости от классификации зданий и физического износа подъезд может ремонтироваться еще чаще – один раз в три года. Управляющие организации не должны забывать это при планировании своих работ», – напомнил положения законодательства Соков.