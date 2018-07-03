РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июл. Около 300 юношей из подмосковной Балашихи призвали в армию с начала весенней кампании в 2018 году, сообщил заместитель главы администрации городского округа Олег Бурлин.

«С начала весенней призывной кампании 2018 года мы призвали на срочную военную службу в Вооруженные Силы России около 300 новобранцев из Балашихи. По плану до конца призыва на срочную службу должны призвать всего 350 молодых людей из Балашихи», - сказал Бурлин.

Он добавил, что балашихинцы будут проходить службу в Западном военном округе: Нижнем Новгороде, Вологде, Воронеже, Липецке. Некоторые новобранцы останутся служить в Балашихе.

Напомним, что весенний призыв 2018 года начался 1 апреля и завершится 15 июля.