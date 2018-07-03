РИАМО - 3 июл. В столице утвердили состав организационного комитета для празднования Дня города 8 сентября, соответствующее распоряжение правительства столицы опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

«Объявить 8 сентября 2018 года днем празднования Дня города Москвы. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Москвы в 2018 году», — говорится в документе.

Распоряжением также был утвержден состав организационного комитета. Его председателем стал мэр Москвы Сергей Собянин, заместителем председателя — заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

В прошлом году Москва отмечала свое 870-летие 9 и 10 сентября. Тверскую улицу в центре столицы на время празднований украсили 200 арт-объектов.