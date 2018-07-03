РИАМО - 3 июл. В подмосковном Пущине может появится один из первых инновационных научно-технических центров (ИНТЦ) в России, уже создана рабочая группа, которая занимается разработкой и реализацией проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Целью инновационного центра станет технологическое обеспечение отечественной медицинской и фармацевтической промышленности, его основой будет кластер «Фармдолина». Планируемый ввод ИНТЦ в эксплуатацию – 2020 год, а в течение 2022-2025 годов должно произойти поэтапное наращивание технологических мощностей и выход на запланированные объемы.

«Также предпосылками к созданию биофармацевтического ИНТЦ именно в Пущине являются находящиеся там девять институтов биологического профиля, два биологических высших учебных заведения, наличие научных, кадровых, земельных, инженерных ресурсов и Индустриальный парк «Пущино» как заказчик и потребитель технологий ИНТЦ», - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, данный инновационный центр будет востребован как резидентами индустриального парка «Пущино», восемь из которых – это биофармацевтические предприятия, так и фармацевтическими предприятиями России в целом.

«Его компетенции охватят в полном объеме жизненный цикл лекарственных средств: от разработки и синтеза, до их производства на опытном химзаводе, фармзаводе и заводе готовых лекарственных средств, а также включая реализацию лекарственных средств и их сопровождение», – добавил Буцаев.

Для ИНТЦ «Пущино» планируется выделить два земельных участка промышленного назначения муниципальной собственности площадью 4 гектара и 15,7 гектара на территории городского округа Пущино с основными необходимыми ресурсами и коммуникациями.

В материале предполагается, что центр будет включать в себя лабораторный и опытно-промышленный центр разработки и масштабирования технологий, центр полного цикла от разработки до регистрации, выпуска и продаж средств медицинского применения, а также инновационную и образовательную инфраструктуру, куда войдут технопарк, бизнес-инкубатор, научно-образовательный центр, медицинский центр и конгресс-отель.