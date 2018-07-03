РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 июл. В подмосковном Королеве состоялся выпускной вечер Техникума технологий и дизайна Технологического университета, 39 выпускников получили дипломы с отличием, сообщается в аккаунте образовательного учреждения в Instagram.

Выпускной вечер в Техникуме технологий и дизайна состоялся во вторник. К поздравлениям с окончанием учебы присоединились почетные гости: руководитель главного управления архитектуры Московской области по городскому округу Светлана Александрова, председатель территориальной избирательной комиссии Королева Дмитрий Лободенков, главный художник Дарвиновского музея Людмила Литвинова и другие. Гости пожелали ребятам развития творческого потенциала, успешного трудоустройства и вручили дипломы о среднем профессиональном образовании.

«В этом (2018 году – ред.) году техникум выпустил 187 технологов-конструкторов, художников-оформителей, специалистов банковского дела, сервиса домашнего и коммунального хозяйства, менеджеров по продажам. Из них 39 получили дипломы с отличием», – говорится в сообщении.

После торжественной части, по традиции Техникума, выпускники представили гостям коллекции одежды собственного исполнения.