РИАМО - 3 июл. В лесополосе на участке автодороги вблизи поселка Лесодолгорукова городского округа Истра с двумя огнестрельными ранениями головы и шеи обнаружили тело 63-летнего мужчины, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Ранее ряд СМИ сообщали, что погибшим является родственник зампрокурора Московской области.

«По данному факту следственным отделом по городу Истра ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц причастных к убийству. Расследование уголовного дела продолжается.