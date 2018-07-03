РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июл. В микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи установили площадку для игры в мини-футбол с искусственным газоном, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«В микрорайоне Авиаторов установили площадку для игры в мини-футбол с искусственным газоном. Это единственная подобная площадка в городе. Ее появления очень долго ждали жители всего микрорайона. С такой просьбой они обращались во время открытой встречи в Авиаторах в августе прошлого года (2017 год – ред.)», - сказал Юров.

Он добавил, что общая площадь новой спортивной площадки составила более 900 квадратных метров. В ходе благоустройства двора также была обустроена баскетбольная площадка и зона отдыха с лавочками.

Ранее Юров сообщил, что с начала лета в городе уже благоустроили пять дворовых территорий, еще 34 находятся в работе.