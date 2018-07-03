РИАМО - 3 июл. Специалисты завершили строительство медицинского центра в подмосковной Балашихе, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Медицинскому центру со станцией скорой помощи в городском округе Балашиха выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации», - сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, медицинское учреждение готовится к вводу в эксплуатацию. В здании обустроены детское отделение на 110 посещений в смену, поликлиника для взрослых – на 325 посещений и женская консультация на 220 пациентов в смену, а также станция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля.

Площадь медицинского учреждения переменной этажности (5-8) составляет более 14 тысяч квадратных метров, площадь станции скорой помощи – 1,2 тысячи квадратных метров.

«Медицинский центр оснащен необходимым оборудованием и мебелью. Здание отвечает требованиям беспрепятственного доступа для людей с ограниченными физическими возможностями. На прилегающей территории обустроена парковка, места для отдыха, выполнено озеленение», - добавляется в материале.